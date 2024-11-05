В США сотрудника избирательного участка задержали за угрозу взрыва
Сотрудника избирательного участка в штате Джорджия в США задержали за угрозу взорвать участок для досрочного голосования. Об этом сообщило американское министерство юстиции.
По данным ведомства, задержанный отправил начальнику избирательного участка округа Джонс письмо с угрозами в адрес сотрудников участка. Минюст отмечает, что фигурант — 25-летний Николас Уимбиш — в октябре поссорился с избирателем и от лица этого человека направил руководителю участка письмо, в котором содержались угрозы, и записку с информацией о возможном взрыве в здании.
«Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР», — подчеркнули в минюсте.
Мужчине может грозить до 25 лет заключения.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники избирательных комиссий на всей территории США получают многочисленные угрозы в преддверии выборов президента, силовикам приходится привлекать дополнительные средства для поддержания общественной безопасности, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru