В США скончался летчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
21 ноября 202303:04
В Соединенных Штатах около двух месяцев назад скончался летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, сообщает New York Times.
Ему было 76-лет. Причиной смерти послужила скоротечная болезнь. Рядом с Беленко в момент смерти были его сыновья Том и Пол.
В 1976 году Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25. Из-за этого противники СССР получили возможность изучить новейший по тем временам самолет. Предатель получил политическое убежище, а затем и гражданство в США. Он завел семью, консультировал власти и оборонные компании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru