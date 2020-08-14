В США российскую разведку заподозрили в создании компьютерного вируса

В США заподозрили российскую разведку в создании компьютерного вируса, который угрожает телекоммуникационным системам американских служб безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

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По данным спецслужб, хакеры Fancy Bear используют программу с названием Drovorub, которая якобы связана с российской разведкой. Отмечается, что программа используется хакерами для кибершпионажа.

В АНБ И ФСБ предполагают, что этот вирус позволяет хакерам загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, задавать скрытые задачи устройству.


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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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