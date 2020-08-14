В США российскую разведку заподозрили в создании компьютерного вируса

По данным спецслужб, хакеры Fancy Bear используют программу с названием Drovorub, которая якобы связана с российской разведкой. Отмечается, что программа используется хакерами для кибершпионажа.

В АНБ И ФСБ предполагают, что этот вирус позволяет хакерам загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, задавать скрытые задачи устройству.



