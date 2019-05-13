В США рассказали о равнодушии к России
Американский журналист рассказал, как визит премьер-министра Венгрии в Белый дом показал лицемерие демократов относительно «российской угрозы».
Негодование представителей Демократической партии США из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белый дом показало, что они не сильно обеспокоены «российской угрозой», несмотря на громкие заявления. Такое мнение в статье для Washington Examiner выразил журналист Том Роган, сообщает НСН.
«Демократы утверждают, что они более яростны в борьбе с Россией Владимира Путина, чем президент Трамп. Но на самом деле это не так», — цитирует американского журналиста спецкор НСН.
Том Роган обращает внимание на твит председателя комитета по разведке Палаты представителей США и одного из главных критиков России среди демократов Адама Шиффа. Конгрессмен написал, что президенту Трампу вместо того, чтобы «чествовать начинающего диктатора» Виктора Орбана в Белом доме и «поощрять его за уничтожение венгерской демократии», следовало бы убедить премьера Венгрии отказаться от пути к самодержавию.
Read this article about Hungary under Viktor Orban, and then ask why the leader of the free world would fête this aspiring dictator at the White House.— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) May 13, 2019
Rather than reward Orban for crushing Hungary's democracy, we should be pressing him to reject the path to autocracy. https://t.co/OnVaL65kkl
Журналист Washington Examiner пишет, что напротив, Трампу следует «чествовать» Орбана по одной простой причине – для борьбы с Россией. По его словам, в глазах президента Путина Венгрия является одним из главных претендентов на выход из НАТО, и это не может не беспокоить США.
«Венгрия это не просто страна. Расположенная на любимой для России площадке нестабильности, на Балканах, к востоку от любимой для России разведывательной площадки в Западной Европе, Австрии, и к западу от Украины, Венгрия предлагает геостратегическую жемчужину для внешней политики Путина. Таким образом, Трамп абсолютно прав, пытаясь вернуть Орбана обратно на орбиту НАТО под руководством США. Визит в Белый дом служит этим целям, предоставляя Орбану общественное уважение и не жертвуя американскими интересами. В конце концов, политическая власть националистического лидера основана на восприятии гордости и власти Венгрии», — цитирует статью Washington Examiner спецкор НСН.
Напомним, ранее Том Роган написал статью с призывом взорвать только что открывшийся Крымский мост, что вызвало большой резонанс в российском обществе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»