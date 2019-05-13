В США рассказали о равнодушии к России

Негодование представителей Демократической партии США из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белый дом показало, что они не сильно обеспокоены «российской угрозой», несмотря на громкие заявления. Такое мнение в статье для Washington Examiner выразил журналист Том Роган, сообщает НСН.

«Демократы утверждают, что они более яростны в борьбе с Россией Владимира Путина, чем президент Трамп. Но на самом деле это не так», — цитирует американского журналиста спецкор НСН.

Том Роган обращает внимание на твит председателя комитета по разведке Палаты представителей США и одного из главных критиков России среди демократов Адама Шиффа. Конгрессмен написал, что президенту Трампу вместо того, чтобы «чествовать начинающего диктатора» Виктора Орбана в Белом доме и «поощрять его за уничтожение венгерской демократии», следовало бы убедить премьера Венгрии отказаться от пути к самодержавию.