В мире

В США рассказали о равнодушии к России

14 мая06:40

Американский журналист рассказал, как визит премьер-министра Венгрии в Белый дом показал лицемерие демократов относительно «российской угрозы».

Негодование представителей Демократической партии США из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белый дом показало, что они не сильно обеспокоены «российской угрозой», несмотря на громкие заявления. Такое мнение в статье для Washington Examiner выразил журналист Том Роган, сообщает НСН.

«Демократы утверждают, что они более яростны в борьбе с Россией Владимира Путина, чем президент Трамп. Но на самом деле это не так», — цитирует американского журналиста спецкор НСН.

Том Роган обращает внимание на твит председателя комитета по разведке Палаты представителей США и одного из главных критиков России среди демократов Адама Шиффа. Конгрессмен написал, что президенту Трампу вместо того, чтобы «чествовать начинающего диктатора» Виктора Орбана в Белом доме и «поощрять его за уничтожение венгерской демократии», следовало бы убедить премьера Венгрии отказаться от пути к самодержавию.

Журналист Washington Examiner пишет, что напротив, Трампу следует «чествовать» Орбана по одной простой причине – для борьбы с Россией. По его словам, в глазах президента Путина Венгрия является одним из главных претендентов на выход из НАТО, и это не может не беспокоить США.

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«Венгрия это не просто страна. Расположенная на любимой для России площадке нестабильности, на Балканах, к востоку от любимой для России разведывательной площадки в Западной Европе, Австрии, и к западу от Украины, Венгрия предлагает геостратегическую жемчужину для внешней политики Путина. Таким образом, Трамп абсолютно прав, пытаясь вернуть Орбана обратно на орбиту НАТО под руководством США. Визит в Белый дом служит этим целям, предоставляя Орбану общественное уважение и не жертвуя американскими интересами. В конце концов, политическая власть националистического лидера основана на восприятии гордости и власти Венгрии», — цитирует статью Washington Examiner спецкор НСН.

Напомним, ранее Том Роган написал статью с призывом взорвать только что открывшийся Крымский мост, что вызвало большой резонанс в российском обществе.

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