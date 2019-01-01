В США рассказали о недовольстве Индии российскими ракетами

Индийские военные хотят заменить купленные у России ракеты класса воздух-воздух на оружие из Израиля, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на индийский новостной портал NDTV.



«Через два года передовые истребители ВВС Индии «Сухой-30» могут быть перевооружены израильскими ракетами класса «воздух-воздух» после того, как были обнаружены недочеты ракет российского производства R-77 в ведении воздушных боевых действий над линией контроля 27 февраля этого года», - цитирует спецкор НСН публикацию.



Речь идёт о воздушных боях на границе Кашмира 26 и 27 февраля, во время которых был сбит МиГ-21 индийских ВВС, предположительно, американской ракетой AIM-120 AMRAAM из одного из американских истребителей ВВС Пакистана F-16.

