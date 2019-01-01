В США раскрыли связь с Россией кандидата в президенты

Американские СМИ узнали подробности таинственной поездки кандидата в президенты США Берни Сандерса в Советский Союз в 1988 году. Корреспондент издания Politico просмотрел 3,5 часа ранее неопубликованных видеозаписей с «медового месяца» Сандерса в Ярославле, сообщает НСН.

«Часы отснятого материала включают в себя сцену, где Сандерс сидит со своей делегацией за столом под портретом Владимира Ленина. Можно услышать, как Сандерс превозносит достоинства советской жизни и культуры, хотя и признает некоторые из их недостатков», — цитирует Politico спецкор НСН.

Отмечается, что Берни Сандерс, в то время мэр города Берлингтон в штате Вермонт, назвал мэра Ярославля одним из самых приятных градоначальников, которых он когда-либо встречал. Также на видеозаписи видно, как один из член делегации Сандерса вручает гражданке СССР маленький американский флаг.

«Если вы гадаете, что не так с капитализмом, этот флаг сделан в Гонконге», — цитирует спецкор НСН шутку члена делегации Берни Сандерса в Ярославле, согласно публикации Politico.

Видеозаписи показали, что будущему американскому сенатору понравился прием в Советском Союзе. В то время он хотел настроить контакт между своим городом Берлингтоном и советским Ярославлем.

«Поощряя сотрудничество между гражданами - молодыми людьми, художниками и музыкантами, бизнесменами, государственными чиновниками и простыми гражданами, мы можем разрушить барьеры и стереотипы, существующие между Советским Союзом и Соединенными Штатами», — сказал в 1988 году Берни Сандерс.

Ранее газета The Independent сообщила, что лидером предвыборной гонки согласно опросу американцев является бывший вице-президент Джо Байден. По данным социологов, он мог бы набрать почти на 20 процентов голосов больше Берни Сандерса.

