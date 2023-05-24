В США прокомментировали ситуацию с бомбардировщиками у границы России
24 мая 202301:01
Взаимодействие американских самолетов и российского истребителя над Балтийским морем было безопасным и профессиональным, сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
По его словам, бомбардировщики осуществляли полеты якобы в рамках учений, запланированных в Европе.
Как сообщалось ранее, российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США прокомментировали ситуацию с бомбардировщиками у границы России
- В Румынии рассказали, как облако радиоактивной пыли накрыло Польшу
- Зеленский побывал на позициях ВСУ под Угледаром
- Чехия готовит около двух тысяч украинских военных
- «Поваром никогда не был»: Пригожин рассказал о своих отношениях с Путиным
- Госдеп обвинил Россию в нарушении зерновой сделки
- Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года
- В Турции назвали главную военную ошибку Зеленского
- Белый дом исключил наступление дефолта США
- Нидерланды выделят 260 млн евро на боеприпасы для ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru