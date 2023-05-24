В США прокомментировали ситуацию с бомбардировщиками у границы России

Взаимодействие американских самолетов и российского истребителя над Балтийским морем было безопасным и профессиональным, сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Минобороны: у границ России обнаружены стратегические бомбардировщики США

По его словам, бомбардировщики осуществляли полеты якобы в рамках учений, запланированных в Европе.

Как сообщалось ранее, российский Су-27 сопроводил бомбардировщики США над Балтикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СамолетыБомбардировщикСША

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