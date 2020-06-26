В США проголосуют за создание нового штата

Соединенные Штаты Америки готовы образовать ещё одну административную единицу. Предполагается, что 51-м штатом должна стать столица страны Вашингтон. Голосование по этому вопросу сегодня проведет палата представителей Конгресса США. В данный момент Вашингтон официально имеет статус федерального округа Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

С предложением изменить такое положение вещей выступили конгрессмены из Демократической партии. Они, в частности, обращают внимание, что жители Вашингтона не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный законодательный орган власти, передает «Свободная пресса».

При этом в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что в любом случае наложат вето на законопроект. Документ также, скорее всего, не поддержит сенат, где большинство составляют республиканцы.

Ранее Трамп, комментируя эту идею, заявил, что столица на 100% населена сторонниками демпартии, поэтому превращение Вашингтона в штат могут одобрить, по словам президента, только «очень глупые республиканцы».

