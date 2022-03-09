В США признали наличие объектов биоисследований на Украине

Во время слушаний в сенате ее спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. «Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — ответила Нуланд.

Как сообщалось ранее, различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах. Различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах.

