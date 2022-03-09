В США признали наличие объектов биоисследований на Украине
На Украине существуют объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.
Во время слушаний в сенате ее спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. «Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — ответила Нуланд.
Как сообщалось ранее, различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах. Различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах.
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