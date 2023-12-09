В США предложили сделать Японию новой ядерной державой

Япония должна будет стать ядерной державой, чтобы самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, не полагаяясь на помощь США, считает экс-редактор New York Times Барри Гевен. Об этом он написал в статье для журнала National Interest.

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«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», — отметил эксперт.

По словам Гевена, стране следует задуматься о своем ядерном оружии для замены американского «зонтика». Токио не может рассчитывать на то, что США согласятся поставить свои города под угрозу ради защиты партнеров.

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ФОТО: РИА Новости
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