В США потерпел крушение учебный самолет
13 мая 202607:49
Юлия Савченко
Учебный самолет ВВС T-38 Talon II потерпел крушение в США. Об этом сообщило в соцсетях 14-е учебное летное крыло ВВС.
Воздушное судно вылетело с базы Коламбус в штате Миссисипи и «попало в происшествие».
«Два пилота благополучно катапультировались из самолета», – отмечается в сообщении.
Причина крушения неизвестна.
Ранее в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22L2», погибли два человека, напоминает Ura.ru.
