В США потерпел крушение учебный самолет

Учебный самолет ВВС T-38 Talon II потерпел крушение в США. Об этом сообщило в соцсетях 14-е учебное летное крыло ВВС.

Воздушное судно вылетело с базы Коламбус в штате Миссисипи и «попало в происшествие».

«Два пилота благополучно катапультировались из самолета», – отмечается в сообщении.

Причина крушения неизвестна.

Ранее в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22L2», погибли два человека, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
