В США погибли два человека при крушении самолета

Грузовой самолет потерпел крушение в американском штате Огайо. Оба человека, находившихся на борту, погибли, передает РИА Новости.

Отмечается, что самолет рухнул недалеко от аэропорта Толидо. После падения он загорелся. Также были задеты несколько припаркованных машин. В автомобилях никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших.

В аэропорте отметили, что сигналы бедствия от экипажа самолета не поступали. Выясняются причины произошедшего.



