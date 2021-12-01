В США осудили гражданина РФ за кибермошенничество

Россиянина Александра Гричишкина Окружной суд восточного округа штата Мичиган приговорил к пяти годам тюрьмы за кибермошенничество.

"Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы", - сообщил представитель суда.

По его словам, гражданин России полностью сознался в своих киберпреступлениях.

Ранее россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, депортировали из США в Россию. Как отметили в МВД РФ, Бурков обвинялся в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.

