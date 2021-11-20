В США оправдали убившего двух человек во время беспорядков 2020 года мужчину
Суд присяжных признал невиновным Кайла Риттенхауса, ранившего одного и застрелившего двух человек во время протестов в 2020 году в штате Висконсин. Об этом сообщает портал Axios.
В прошлом году Риттенхаус произвел несколько выстрелов из винтовки по напавшим на него участникам погромов в городе Кеноша. Молодой человек скрылся с места происшествия, однако позже сдался полиции.
Как утверждали адвокаты, Риттенхаус действовал в пределах самообороны, отправившись к месту беспорядков для защиты людей и оказания медицинской помощи. Присяжные оправдали подсудимого по всем пунктам обвинения.
При этом часть американских активистов выступила против оправдательного приговора, заявив, что он показывает расизм судебной системы страны. Отмечается, что Риттенхаус публиковал в Facebook посты в поддержку полиции и прополицейского движения Blue Lives Matter. Кроме того, следствие нашло фотографии молодого человека с огнестрельным оружием и в полицейской униформе.
Протесты в Висконсине начались в августе 2020 года после того, как прибывшая на вызов полиция выстрелила несколько раз в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчину доставили в больницу, однако из-за ранений у него оказался раздроблен позвоночник, Блейк парализован и вряд ли сможет ходить. Из-за стрельбы в Кеноше начались акции протеста, участники которых скандировали фразу «Нет правосудия – нет мира» и слоганы антирасистского движения Black Lives Matter. Позже протесты переросли в беспорядки с поджогами и мародерством.
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