В США не подтвердили встречу Байдена и Зеленского на полях ГА ООН
Американская администрация в настоящее время не может подтвердить встречу главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы сообщим дополнительные детали позже», — указала она.
Ранее МИД России заявил, что РФ на ГА ООН будет представлять глава российской дипломатии Сергей Лавров, у которого запланировано выступление на сессии Генассамблеи, а также встреча с генсеком организации Антониу Гутеррешем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru