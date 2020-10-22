США впервые вышли на связь с властями Сирии из-за пропавших журналистов
США впервые за долгое время вышли на связь с правительством Сирии, американские власти пытались получить информацию по поводу журналистов, пропавших стране, пишет агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря Майкла Помпео.
В переговорах с сирийской стороной обсудили освобождение журналистов, которые являются гражданами США. Их местонахождение неизвестно. Никакой конкретной информации американские власти не получили, так как не собираются менять своего отношения к политики действующего президента Сирии Башара Асада.
Помпео подчеркнул, что США не собираются платить за возвращение пропавших журналистов или за возвращение заложников.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Большинство военных столкновений происходят между правительственными силами Асада и оппозиционными группировками, включая исламистов. Турция поддерживала оппозицию, Россия помогала правительству Асада.
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