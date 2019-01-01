В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году

Американские спецслужбы нашли достаточно доказательств, чтобы полагать, что системы регистрации избирателей и базы данных в семи штатах были скомпрометированы российскими агентами в преддверии выборов президента США в 2016 году. Однако разведсообщество не сообщило об этом самим штатам, передает NBC News.

«Три высокопоставленных сотрудника разведки сообщили NBC News, что разведывательное сообщество считает, что по состоянию на январь 2017 года этими штатами были Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин», — цитирует спекцор НСН американский телеканал.

Отмечается, что по данным источников, ни один голос не был изменен и ни один избиратель не вычеркнут из списка голосующих. Между тем, в Министерстве внутренней безопасности США исполняющий обязанности пресс-секретаря Тайлер Хултон опроверг достоверность сообщений NBC.

«Сегодняшний материал NBC о выборах 2016 года не является достоверной информацией и активно подрывает усилия Министерства внутренней безопасности по работе в тесном партнерстве с государственными и местными органами власти для защиты национальных избирательных систем от иностранных участников», — цитирует спецкор НСН твит господина Хултона.

По его словам, министерство внутренней безопасности оповещает уязвимые штаты заблаговременно, но у ведомства нет разведданных, подтверждающих сведения о конкретных штатах, названных в репортаже NBC.

