В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО

Россия в течение грядущего десятилетия будет представлять крупнейшую военную угрозу для НАТО. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената заявила кандидат на должность постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Россия остается крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона. Очевидно, что она будет крупнейшей военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе, точно в ближайшее десятилетие», — цитирует Смит ТАСС.

Кандидат в постпреды подчеркнула, что Североатлантическому альянсу следует укрепить системы безопасности в киберпространстве.

Кроме того, Смит отметила, что в случае утверждения своей кандидатуры будет добиваться указания угроз, якобы связанных с Россией, в стратегической концепции НАТО. Смит также намерена внести в документ «вызовы, которые представляет Китай» в евроатлантическом регионе, отмечает Ura.ru.

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ТЕГИ:НАТОРоссияСША
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