В США начался каннибализм среди крыс из-за коронавируса

Крысы в Соединённых Штатах Америки начали поедать друг друга с голоду, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times. Местные ратологи - специалисты по болезням грызунов – рассказали о резком всплеске жалоб на необычное, а также чрезвычайно агрессивное поведение крыс.

Специалисты констатируют, что агрессия направлена в первую очередь на сородичей среди грызунов – они буквально набрасываются друг на друга. Им стало не хватать еды после введения в стране режима самоизоляции в качестве меры борьбы с COVID-19. Из-за этого резко сократилось количество отходов, которые обычно образуются в результате деятельности ресторанов и других заведений «Большого яблока».

Специалисты по борьбе с вредителями американского мегаполиса сумели запечатлеть на фото момент каннибализма среди крыс. Они убивают друг друга за еду, которую получается раздобыть на улицах. При этом, по оценке ратологов, образ обитания грызунов в спальных кварталах не претерпел существенных пертурбаций.

