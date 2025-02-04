В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
Мужчину в американском штате Джорджия приговорили к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на письмо прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.
Согласно данным, это самый продолжительный срок, который был назначен по обвинениям, связанным с собачьими боями. Отмечается, что число пострадавших собак составило 107.
Сообщается, что осужденный держал животных на тяжелых цепях в непосредственной близости друг от друга, чтобы развить у них агрессию. Часть животных находилась в подвале жилого дома, где за ними не ухаживали и не убирали.
Ранее, 10 января, уголовное дело возбудили в отношении мужчины, избившего молотком свою собаку в Калининграде. Злоумышленник объяснил свое агрессивное поведение тем, что собака медленно выполняла его команды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru