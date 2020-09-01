В США «Макдональдс» обвинили в расовой дискриминации

Более 50 темнокожих бывших владельцев франшизы «Макдональдс» обвинили сеть фастфуда в расовой дискриминации, обратившись с иском в суд. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в иске о возмещении ущерба в 1 миллиард долларов истцы заявили, что McDonald's не предлагала темнокожим владельцам франшизы выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белокожим, вопреки своей публичной приверженности разнообразию.

«Это систематическое размещение в некачественных местах, потому что они черные. Доходы McDonald's регулируются только одним: местоположением», - приводит агентство слова адвоката истцов Джима Ферраро.

В «Макдональдс» отрицают, что относятся к темнокожим владельцам франшиз по-другому, пишет агентство.

Отмечается, что истцы подали в суд через пять недель после того, как «Макдональдс» обновил свои корпоративные ценности, пообещав уделять больше внимания разнообразию.





