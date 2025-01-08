В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину Перевалову
Власти США конфисковали апартаменты в Майами, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского минюста.
Как отметили в ведомстве, два «роскошных кондоминиума в Майами» были конфискованы согласно заочному решению суда и окончательному постановлению, вынесенному 7 января. По данным минюста, апартаменты «содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США» в отношении Перевалова. Общая стоимость недвижимости — около $1,8 млн, указывает РЕН ТВ.
Американские власти считают, что апартаменты якобы вывели под юридическое лицо, чтобы скрыть реального владельца. Получаемые с аренды деньги направлялись на обслуживание недвижимости.
США ввели санкции против Перевалова в 2018 году. Американские власти указали, что компания «Высококачественные автомобильные дороги», совладельцем которой он якобы является, принимала участие в строительстве трассы в Крым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru