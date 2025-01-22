В США как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури

Не менее десяти человек погибли в США в результате снежной бури. Об этом пишет Axios.

По данным портала, на юг страны обрушилась снежная буря, в штатах Луизиана, Алабама, Флорида наблюдаются рекордные снегопады. Из-за непогоды были закрыты школы и государственные учреждения, перекрыты трассы, отменены авиарейсы.

Метеорологическая служба США предупредила, что из-за арктических воздушных массы резко понизится температура воздуха на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке страны.

«Холодная погода усугубит перебои с электричеством», — указали в ведомстве.

Между тем в Петрозаводске женщина погибла в результате падения снежной наледи с крыши здания, пишет RT.

