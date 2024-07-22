В США избирком получил уведомление о выдвижении Харрис на пост президента
22 июля 202403:33
В Избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства, сообщает ТАСС.
Из документа следует, что она будет проводить активности только для стремления к этой должности.
Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru