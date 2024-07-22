В США избирком получил уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

В Избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства, сообщает ТАСС.

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Из документа следует, что она будет проводить активности только для стремления к этой должности.

Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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