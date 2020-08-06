Дом из фильма «Эдвард руки-ножницы» выставлен на продажу в США

В США дом из фильма Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Депом в главной роли выставлен на продажу. Об этом сообщает Independent.

Дом находится во Флориде в пригородном городе Лутц. Отмечается, что дом площадью 133 кв. метра имеет три спальни и две ванные комнаты, с момента съемок фильма в 1990 году сменил двух владельцев.

В настоящее время дом продается за 224 тыс. долларов. Как пишет издание, агенты по недвижимости уже заметили рост предложений от заинтересованных сторон.

В фильме эта собственность становится домом для Эдварда (которого играет Джонни Депп) после того, как он переезжает в семью Боггсов. Некоторые элементы интерьера остались неизменными от фильма, в том числе кухонные шкафы, отмечает газета.



