Дом из фильма «Эдвард руки-ножницы» выставлен на продажу в США
В США дом из фильма Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Депом в главной роли выставлен на продажу. Об этом сообщает Independent.
Дом находится во Флориде в пригородном городе Лутц. Отмечается, что дом площадью 133 кв. метра имеет три спальни и две ванные комнаты, с момента съемок фильма в 1990 году сменил двух владельцев.
В настоящее время дом продается за 224 тыс. долларов. Как пишет издание, агенты по недвижимости уже заметили рост предложений от заинтересованных сторон.
В фильме эта собственность становится домом для Эдварда (которого играет Джонни Депп) после того, как он переезжает в семью Боггсов. Некоторые элементы интерьера остались неизменными от фильма, в том числе кухонные шкафы, отмечает газета.
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