В США более 1,4 тысячи авиарейсов задержали и отменили из-за снегопадов

Более тысячи рейсов задержали в связи с сильными снегопадами на восточном побережье США. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на данные портала FlightAware.

По данным издания, в Соединенных Штатах задержали 1 458 самолетов, кроме того, 56 рейсов были отменены. Полеты затруднены на восточном побережье и северо-востоке страны.

Как ожидается, сильный снегопад в выходные обрушится на некоторые районы вблизи Великих озер.

Ранее в аэропорту Норильска ограничили прием и отправку воздушных судов из-за метели, были задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск, Сочи, напоминает 360.ru.

