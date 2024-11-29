В США более 1,4 тысячи авиарейсов задержали и отменили из-за снегопадов
Более тысячи рейсов задержали в связи с сильными снегопадами на восточном побережье США. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на данные портала FlightAware.
По данным издания, в Соединенных Штатах задержали 1 458 самолетов, кроме того, 56 рейсов были отменены. Полеты затруднены на восточном побережье и северо-востоке страны.
Как ожидается, сильный снегопад в выходные обрушится на некоторые районы вблизи Великих озер.
Ранее в аэропорту Норильска ограничили прием и отправку воздушных судов из-за метели, были задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск, Сочи, напоминает 360.ru.
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