В США 22-летий мужчина получил пожизненный срок за обстрел синагоги
30 сентября 202123:37
В США 22-летний американец Джон Эрнест был приговорен судом к пожизненному лишению свободы за обстрел синагоги в Калифорнии в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Эрнест не будет иметь право на условно-досрочное освобождение. Ранее ему грозила смертная казнь.
Эрнест признал свою вину в убийстве на почве ненависти.
После стрельбы в синагоге, в результате чего погибла женщина и были ранены несколько человек, Эрнест был обвинен по 109 пунктам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru