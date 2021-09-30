В США 22-летий мужчина получил пожизненный срок за обстрел синагоги

В США 22-летний американец Джон Эрнест был приговорен судом к пожизненному лишению свободы за обстрел синагоги в Калифорнии в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Эрнест не будет иметь право на условно-досрочное освобождение. Ранее ему грозила смертная казнь.

Эрнест признал свою вину в убийстве на почве ненависти.

После стрельбы в синагоге, в результате чего погибла женщина и были ранены несколько человек, Эрнест был обвинен по 109 пунктам.

