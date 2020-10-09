В Совбезе Киргизии пригрозили жестким ответом на провокации «деструктивных элементов»

Исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Киргизии, координатор силовых и правоохранительных органов Омурбек Суваналиев провел в эту пятницу очередное совещание с главами силовых ведомств.

Суваналиев заявил, что «деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию в стране, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ходе своего выступления он заверил, что Киргизия обладает достаточным объемом силовых структур для контроля над ситуацией и борьбы с организованной преступностью. Спикер пригрозил жесткими мерами тем, кто попытается захватить здания государственных организаций.

Также Суваналиев отметил, что МВД и другие силовые структуры должны решать задачи общественной безопасности Киргизии, оставаясь вне политики.

«Мы не должны допустить ухудшения криминогенной ситуации, необходимо жестко пресекать попытки оказания влияния криминалитета на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти», – подчеркнул и.о. секретаря Совета безопасности.

В Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 6 октября начались протесты. Результаты выборов аннулировали, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

