Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери выставлен на продажу; перед этим его убирали на протяжении 13 тысяч часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

Великобритания уверена, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 в этом доме по заказу властей России. В Кремле неоднократно отрицали данные обвинения.

Mirror передает, что комплексная уборка всего помещения проводилась в течение полутора лет. Кроме дома были также очищены еще 13 объектов, на которых, по мнению местных властей, могли быть следы отравляющего вещества.

В администрации Солсбери заявили, что дом будет перестроен, а затем продан как объект жилой недвижимости. При этом собственнику будет отказано в праве сдачи помещения в аренду. Это будет сделано для того, чтобы покупатели, как отмечает издание, не смогли "заработать на его истории".

