В Швеции открыт ресторан на одного клиента

В Швеции появился ресторан на одного посетителя в чистом поле. Необычную задумку реализовала молодая семейная пара из города Рансатер. Заведение будет носить немудрёное название «Стол для одного» ( Bord for En). Оно расположено на лугу неподалёку от дома Линды Карлссон и Расмуса Перссона.

Столик, установленный в поле клиент может забронировать через интернет. Заказанные угощения посетитель получит в корзинке через канатную систему, протянутую от кухни. Как отмечает ОТР, в меню значатся только вегетарианские блюда шведской кухни. Оплата за обед по желанию посетителя.

Как отмечают создатели ресторана на одного, в условиях пандемии коронавриуса, это будет единственное в мире безопасное заведение общественного питания. Пока предполагается, что столик будет работать до 1 августа.

