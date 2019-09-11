В штате Иллинойс эвакуировали школы из-за сошедшего с рельсов поезда

В американском штате Иллинойс вблизи города Сент-Луис товарный поезд сошел с рельсов и загорелся, это привело к эвакуации школ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поезд перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Из-за распространяющегося дыма полиция приняла решение эвакуировать три близлежащие школы.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

