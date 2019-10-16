В сети появилось видео с покинутой американцами базы в Сирии

Видеоролик, в котором русскоязычный мужчина предлагает посмотреть «как жили американцы», был размещен в социальных сетях с пустой базы возле Манбиджа, в провинции Алеппо. Об этом сообщает NBC, передает Североамериканское бюро НСН.

«Я нахожусь на американской базе, на которой еще вчера утром были они, а сегодня утром уже мы (россияне – Прим. ред.). Сейчас посмотрим, как они жили, чем занимались», - говорит человек на видео.