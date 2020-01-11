В Сеть выложили видео текущей вверх по горе воды

В ролике запечатлен морской вихрь, который поднимается вверх по склону скалы Бейнисворд, являющейся самым высоким утесом на острове Сувурой на Фарерских островах. Его высота - 470 метров.

«Мы благодарим Хелен Ван за то, что она прислала видео, записанное ее братом Семи Якобсеном и опубликовано с их разрешения», — написали метеорологи в ответ на видео, снятое 6 января.

Специалисты пояснили, что водный столб образуется, когда ветер поднимает брызги воды у поверхности моря и вращает их по краю утеса.

