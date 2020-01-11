В Сеть выложили видео текущей вверх по горе воды
Сотрудники Всемирной метеорологической организации — Severe Weather Information Centre – выложили в Twitter видео, на котором снято, как морская вода течет вверх по горе.
В ролике запечатлен морской вихрь, который поднимается вверх по склону скалы Бейнисворд, являющейся самым высоким утесом на острове Сувурой на Фарерских островах. Его высота - 470 метров.
«Мы благодарим Хелен Ван за то, что она прислала видео, записанное ее братом Семи Якобсеном и опубликовано с их разрешения», — написали метеорологи в ответ на видео, снятое 6 января.
Специалисты пояснили, что водный столб образуется, когда ветер поднимает брызги воды у поверхности моря и вращает их по краю утеса.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Меркель после встречи с Путиным призвала достроить «Северный поток - 2»
- В Академии космонавтики призвали забыть о советских масштабах в космосе
- Российские биатлонисты стали четвертыми на этапе Кубка мира
- Переговоры Путина и Меркель длятся дольше трех часов
- Психологи поддержали совет РПЦ знакомиться в храмах