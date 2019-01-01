В Саудовской Аравии атакован нефтепровод
Две насосные станции на одном из магистральных нефтепроводов Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за диверсию взяла группировка йеменских хоуситов, передает «Синьхуа».
К настоящему времени пожар локализован. По данному трубопроводу осуществляется поставка нефти с месторождений в порт на западном побережье. Подсчитывается ущерб от атаки.
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