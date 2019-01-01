В Саудовской Аравии атакован нефтепровод

Две насосные станции на одном из магистральных нефтепроводов Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за диверсию взяла группировка йеменских хоуситов, передает «Синьхуа».

К настоящему времени пожар локализован. По данному трубопроводу осуществляется поставка нефти с месторождений в порт на западном побережье. Подсчитывается ущерб от атаки.

