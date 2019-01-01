В Сан-Паулу грабители похитили 750 килограммов золота
26 июля00:55
Неизвестные вооруженные злоумышленники в форме полицейских похитили 750 килограммов золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что преступники прибыли на двух автомобилях, стилизованных под полицейские.
Злоумышленники ограбили инкассаторский фургон и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов США.
Ранее грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Бразилия
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