В Сан-Паулу грабители похитили 750 килограммов золота

Неизвестные вооруженные злоумышленники в форме полицейских похитили 750 килограммов золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что преступники прибыли на двух автомобилях, стилизованных под полицейские.

Злоумышленники ограбили инкассаторский фургон и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов США.

Ранее грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.

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ФОТО: pixabay.com
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