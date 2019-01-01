В самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет «Bombardier Global 5000», которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic, передает РИА «Новости».
Водителя в машине не было. Перед выходом из салона он забыл поставить транспортное средство на стояночный тормоз. В самолете находились только три члена экипажа, они не пострадали.
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