В Румынии подняли в небо истребители F-16 из-за БПЛА рядом с границей
Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии из-за обнаружения беспилотников вблизи воздушного пространства страны. Об этом сообщили в румынском министерстве обороны.
«Системы мониторинга и наблюдения министерства... зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией», — указали в ведомстве.
В связи с этим около 03:40 (04:40 мск) с 86-й авиабазы в Борче вылетели два истребителя ВВС из состава боевой службы воздушной полиции. Отмечается, что радиолокационная система наблюдения не обнаружила нарушения воздушного пространства Румынии. В приграничных районах страны проведут проверку на предмет поиска возможных обломков БПЛА.
Ранее воздушные силы страны поднимали в воздух два самолета F-16 после якобы обнаружения нарушения воздушных границ Румынии, напоминает 360.ru.
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