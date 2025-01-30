В Румынии подняли в небо истребители F-16 из-за БПЛА рядом с границей

Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии из-за обнаружения беспилотников вблизи воздушного пространства страны. Об этом сообщили в румынском министерстве обороны.

«Системы мониторинга и наблюдения министерства... зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полетов вблизи границы с Румынией», — указали в ведомстве.

В связи с этим около 03:40 (04:40 мск) с 86-й авиабазы в Борче вылетели два истребителя ВВС из состава боевой службы воздушной полиции. Отмечается, что радиолокационная система наблюдения не обнаружила нарушения воздушного пространства Румынии. В приграничных районах страны проведут проверку на предмет поиска возможных обломков БПЛА.

Ранее воздушные силы страны поднимали в воздух два самолета F-16 после якобы обнаружения нарушения воздушных границ Румынии, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:БеспилотникиИстребителиРумыния

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