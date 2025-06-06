RT получил две награды на Национальной премии интернет-контента ИРИ

Телеканал RT завоевал две награды на Национальной премии интернет-контента Института развития Интернета (ИРИ). Об этом говорится в сообщении вещателя.

Так, ролик «Мы — русские, с нами Бог!» стал победителем в номинации «Вирусный контент». Награду RT вручили глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец Шаман (Ярослав Дронов).

Кроме того, победу на национальной премии одержал проект «Факультет истории», созданный телеканалом совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ прошла накануне в Москве. Тема мероприятия в этом году - «Рожденные дважды». Премия состоялась уже в четвертый раз.

