В России пока нет заболевших новым штаммом COVID-19

Новый штамм коронавируса B.1.1.529. пока не обнаружен в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронаврусом.

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Южно-Африканский штамм имеет 32 мутации, поэтому высока вероятность его попадания в Россию, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он также отметил, что новый штамм может вытеснить «дельту», благодаря своему активному распространению в странах ЮАР.

Ранее Россия ограничила въезд из-за нового штамма коронавируса в страну гражданам Гонконга, ЮАР и Танзании.

