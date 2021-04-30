В рамках расследования хищения собак Леди Гаги арестованы пять человек
Полиция Лос-Анджелес арестовала пять человек, которых подозревают в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги, передает ABC.
По данным телеканала, арестованным предъявлены обвинения в покушении на убийство и грабеже. Как отмечается, женщина, которая обнаружила собак исполнительницы и которая ранее считалась не связанной с кражей животных, на самом деле может иметь отношение к одному из фигурантов.
Леди Гага лишилась своих собак 25 февраля, когда с ними гулял помощник певицы. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез животных на автомобиле.
В 2019 году пост певицы Леди Гаги в Instagram собрaл рекордное число комментaриев из-зa флешмобa в поддержку российской топ-модели, уроженки Челябинской облaсти Ирины Шейк. Под зaписью aртистки в соцсети остaвлено более 430 тысяч комментaриев.
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