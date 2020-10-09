В работе Facebook произошел сбой

Технический сбой произошел в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию платформы Downdetector, отслеживающей работу популярных соцсетей.

Уточняется, что проблемы с соцсетью испытывают пользователи на территории США и нескольких стран Европы, а также в РФ. Согласно сервису, в России проблемы при пользовании соцсетью наблюдают жители Москвы, Петербурга и Челябинска.

Главный сбой наблюдается в загрузке ленты новостей (53% жалоб), еще 23% пользователей сообщают о проблеме с входом на свою страницу.

Ранее американская компания Twitter заявила о введении дополнительных ограничительных мер в пользовании в одноименной социальной сетью перед выборами президента США.

