В работе Facebook произошел сбой
Технический сбой произошел в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию платформы Downdetector, отслеживающей работу популярных соцсетей.
Уточняется, что проблемы с соцсетью испытывают пользователи на территории США и нескольких стран Европы, а также в РФ. Согласно сервису, в России проблемы при пользовании соцсетью наблюдают жители Москвы, Петербурга и Челябинска.
Главный сбой наблюдается в загрузке ленты новостей (53% жалоб), еще 23% пользователей сообщают о проблеме с входом на свою страницу.
Ранее американская компания Twitter заявила о введении дополнительных ограничительных мер в пользовании в одноименной социальной сетью перед выборами президента США.
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