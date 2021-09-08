В пустыне нашли гигантский сигнал SOS
Пользователь Google-карт заметил в пустыне южнее Иордании гигантский сигнал бедствия, сообщает телеканал «360».
По словам блогера MrMBB333, это послание находится там с 2019 года. Пользователь YouTube-канала отмечает, что нашел надпись во время виртуальной прогулки по картам. Огромный сигнал бедствия с надписью SOS Stranded («Помогите. Застрял») находится на песке. Его координаты - 29.772778, 36.231667.
Как считает блогер, надпись составляет около 46 метров в длину и около восьми метров в ширину. Из-за такого размера заметить сигнал бедствия можно только с высоты полета авиалайнеров.
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