В пустыне нашли гигантский сигнал SOS

Пользователь Google-карт заметил в пустыне южнее Иордании гигантский сигнал бедствия, сообщает телеканал «360».

По словам блогера MrMBB333, это послание находится там с 2019 года. Пользователь YouTube-канала отмечает, что нашел надпись во время виртуальной прогулки по картам. Огромный сигнал бедствия с надписью SOS Stranded («Помогите. Застрял») находится на песке. Его координаты - 29.772778, 36.231667.

Как считает блогер, надпись составляет около 46 метров в длину и около восьми метров в ширину. Из-за такого размера заметить сигнал бедствия можно только с высоты полета авиалайнеров.

