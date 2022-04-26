В Приднестровье сообщили о террористической атаке на воинскую часть близ Тирасполя
Террористическая атака была совершена на воинскую часть в районе села Парканы близ Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщает пресс-служба президента Приднестровья Вадима Красносельского.
Отмечается, что о происшествии рассказали на заседании Совбеза непризнанной республики. Детали нападения не уточняются. При этом в Приднестровье признали террористическими произошедшие в понедельник и вторник атаки на здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк.
Власти МПР приняли решение о введении в республике красного уровня террористической опасности, который предусматривает «принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
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