В Приднестровье сообщили о террористической атаке на воинскую часть близ Тирасполя

Отмечается, что о происшествии рассказали на заседании Совбеза непризнанной республики. Детали нападения не уточняются. При этом в Приднестровье признали террористическими произошедшие в понедельник и вторник атаки на здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк.

Власти МПР приняли решение о введении в республике красного уровня террористической опасности, который предусматривает «принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

