В Португалии с 9 по 13 апреля закроют аэропорты

Португальские аэропорты прекратят работу на период Святой недели – с 9 по 13 апреля – в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, португальские власти намерены сократить передвижения граждан на этот период. Отмечается, что исключения составят рейсы, связанные с грузовыми перевозками и возвращением на родину иностранных граждан.

Также для португальских граждан на этот период будет введен запрет на выезд из своих муниципалитетов, за исключением необходимости выезда в связи с работой.

В стране действует режим ЧП до 17 апреля в связи с коронавирусом. По последним данным португальского Минздрава, на территории государства зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 209 закончились летальным исходом.

