В Польше женщина родила спустя 8 недель после смерти мозга
6 сентября00:17
В Польше у беременной женщины из-за разрыва сосудов была диагностирована смерть мозга, ребенка удалось спасти. Как пишет РЕН ТВ, девочка появилась на свет спустя восемь недель после смерти мозга матери.
Инцидент случился в городе Краков. После отключения мозга жизнедеятельность организма поддерживали искусственно.
Ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения. Его вес составил 1,3 килограмма. Сейчас жизни новорожденной ничего не угрожает.
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ФОТО: pixabay.com
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