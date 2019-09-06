В Польше женщина родила спустя 8 недель после смерти мозга

6 сентября00:17

В Польше у беременной женщины из-за разрыва сосудов была диагностирована смерть мозга, ребенка удалось спасти. Как пишет РЕН ТВ, девочка появилась на свет спустя восемь недель после смерти мозга матери.

Инцидент случился в городе Краков. После отключения мозга жизнедеятельность организма поддерживали искусственно.

Ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения. Его вес составил 1,3 килограмма. Сейчас жизни новорожденной ничего не угрожает.


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ФОТО: pixabay.com
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