В Польше зафиксировали высокий уровень инфляции
В феврале инфляция в Польше выросла до 18,4 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Главного статуправления Польши товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги - на 13,3%, сообщает РИА Новости.
Последний раз такой уровень инфляции фиксировали в декабре 1996 года.
Ранее стало известно, что в России снижаются темпы подорожания продовольствия и товаров. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития. Сообщается, что с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 9,43%. Неделей ранее показатель находился на уровне 11%, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Пожары угрожают Астраханскому заповеднику международного значения
- Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
- «Такого у нас нет». Пригожин опроверг задержание в Подмосковье бойца ЧВК «Вагнер»
- Пентагон анонсировал передачу Киеву более 150 танков Leopard девятью странами
- Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с 2021 года
- Полковник Макгрегор оценил последствия взятия Артемовска
- СМИ: Израиль хочет запретить въезд Борреля в страну
- Комиссия парламента Франции одобрила пенсионную реформу
- В Польше зафиксировали высокий уровень инфляции
- Украинский уклонист утонул во время попытки побега в Венгрию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru