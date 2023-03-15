В Польше зафиксировали высокий уровень инфляции

В феврале инфляция в Польше выросла до 18,4 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Главного статуправления Польши товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги - на 13,3%, сообщает РИА Новости.

Последний раз такой уровень инфляции фиксировали в декабре 1996 года.

Ранее стало известно, что в России снижаются темпы подорожания продовольствия и товаров. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития. Сообщается, что с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 9,43%. Неделей ранее показатель находился на уровне 11%, передает НСН.

