В Польше шесть человек пострадали после подземного толчка в шахте
27 января 202511:35
Мощный подземный толчок зафиксировали в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Толчок произошел на глубине 800 метров под землей. По данным СМИ, в зоне ЧП находились 29 человек.
«По предварительной информации, которую удалось подтвердить у диспетчера Государственного горного управления, пострадали не менее 6 человек», — сообщило радио.
На месте продолжается спасательная операция.
Ранее на северо-востоке Словении затопило шахту, погиб как минимум один человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru