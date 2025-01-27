В Польше шесть человек пострадали после подземного толчка в шахте

Мощный подземный толчок зафиксировали в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Толчок произошел на глубине 800 метров под землей. По данным СМИ, в зоне ЧП находились 29 человек.

«По предварительной информации, которую удалось подтвердить у диспетчера Государственного горного управления, пострадали не менее 6 человек», — сообщило радио.

На месте продолжается спасательная операция.

Ранее на северо-востоке Словении затопило шахту, погиб как минимум один человек, напоминает RT.

