В Польше отказались отправлять кредитное оружие Украине
Польша не отправит на Украину вооружение, приобретенное на средства кредитной программы Евросоюза SAFE. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.
Программа SAFE предусматривает выдачу европейским странам долгосрочных кредитов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры государств, приобретения оружия, развития технологий.
«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть... техники не попадет на Украину», - подчеркнул Косиняк-Камыш.
Министр добавил, что финансируемый через программу фонд поддержки Вооруженных сил Польши направляет средства только на закупки для польской армии.
Ранее СМИ сообщили, что Польша может выступить с предложением о проведении аудита военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставляемой Киеву странами НАТО.
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