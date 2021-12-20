В Польше назвали «высосанными из пальца» обвинения в убийстве волонтеров на границе
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал показания своего соотечественника - военного, который сбежал в Белоруссию, о якобы убийстве волонтеров на границе «высосанной из пальца историей». Как подчеркнул Вонсик, никто в Польше не верит в это.
Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее заявил, что 25-летний польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска «из-за несогласия с проводимой политикой Варшавы по миграционному кризису и практикой негуманного обращения с беженцами». Беглец в интервью белорусскому телевидению рассказал о случаях убийства беженцев а также двух волонтеров польскими силовиками.
Как подчеркнул замглавы МВД Польши, никто не верит в подобного рода утверждения. Ведь, ни одна из гуманитарных организаций не объявила, что разыскивает своего пропавшего волонтера, который пытался помогать мигрантам.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса на границе. Пограничники Белоруссии заявляют о насильственном выдворении беженцев силовиками этих стран на белорусскую территорию. На белорусско-польской границе образовался стихийный лагерь беженцев из государств ближнего востока и Африки.
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