В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 8 человек

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, в которой пострадали восемь человек.

Как сообщает ТАСС, шесть из восьми человек являются гражданскими людьми, в частности, среди них один ребенок. Еще двое раненых – военнослужащие Киргизии. Все были госпитализированы.

В Таджикистане тоже заявили о нескольких раненых, число пострадавших устанавливается.

В Бишкеке заявили, что причиной вооруженного конфликта стало строительство таджикской стороной объекта на спорной территории. На месте происшествия разбираются в деталях конфликта представители обеих сторон.



