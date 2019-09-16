В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 8 человек
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, в которой пострадали восемь человек.
Как сообщает ТАСС, шесть из восьми человек являются гражданскими людьми, в частности, среди них один ребенок. Еще двое раненых – военнослужащие Киргизии. Все были госпитализированы.
В Таджикистане тоже заявили о нескольких раненых, число пострадавших устанавливается.
В Бишкеке заявили, что причиной вооруженного конфликта стало строительство таджикской стороной объекта на спорной территории. На месте происшествия разбираются в деталях конфликта представители обеих сторон.
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